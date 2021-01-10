شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول جزائرى: بداية التلقيح بـ"سبوتنيك V" ضد كورونا نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، أن بلاده جاهزة لاستقبال اللقاح ومباشرة حملة التلقيح ضد كورونا بحد أقصى في الأسبوع الأخير من يناير الجارى.

وأوضح المسؤول الجزائرى في تصريحات له، اليوم الاثنين، نقلتها الإذاعة الجزائرية الأولى أن "اللقاح سيكون متوفرا في الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الشروع في عملية التلقيح التي ستكون عملية كبيرة وستشمل كل الجزائريين والجزائريات عبر كامل القطر الوطني"، مشيرا أن اللقاح الذي سيستعمل هو اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي أثبت فعاليته بنسبة 95 $، وليس لديه أعراض كبيرة، وسيقدم على جرعتين".

وأوضح عضو اللجنة العلمية في الجزائر أنه "تم اختيار هذا اللقاح وفق المعايير التي تناسب الجزائر" التي أكد أنها جاهزة بكل الوسائل اللوجيستية من أجل نقل وتخزين اللقاح في أحسن الظروف.

كما ذكر مهياوي، أن الأولوية في التلقيح ستكون للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأسلاك الأمن، لتشمل باقي المواطنين. وأكد أن وزارة الصحة الجزائرية جهزت أكثر من 8 ألاف مركز صحي للشروع في عملية التلقيح التي ستدوم سنة كاملة من أجل التمكن من تلقيح جميع المواطنين".