شكرا لقرائتكم خبر عن جبران باسيل يهاجم سعد الحريرى: غير جاد ومتقلب ولا نأتمنه على الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنّ رئيس التيار الوطني الحرّ في لبنان النائب جبران باسيل، هجومًا "لاذِعًا" على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قائلًا: "لا نأتمنه لوحده على الإصلاح".، متهما الأخير - بما وصفه - بعدم الجدية والتقلب في الموقف بسبب تغييره للائحة توزيع الحقائب الوزارية خلال لقاءات مختلفة مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال باسيل ، في مؤتمر صحفى له إن الأطراف اللبنانية اتفقت بالمبادرة الفرنسية أن يتم تشكيل حكومة اختصاصيين من رئيسها لوزرائها، مؤكدا أن النظام السياسى اللبناني ليس مقدسا ولا النظام المالى اللبناني "منزّل"، مضيفا "ماذا يعني أن تجمع بوزير واحد وزارتين مثل الخارجية والزراعة، أو الشؤون الاجتماعية والبيئة؟ أو التنمية الإدارية مع الشباب والرياضة؟ أي اختصاص يكون؟."

ولفت رئيس التيار الوطنى الحر ، إلى وجود اتفاق على تشكيل حكومة لبنانية من وزراء اختصاصيين لإدارة شؤون لبنان وتحديد مستقبله فى ظل ظروف استثنائية، وتابع "مثلما كسرت الثقة بين الدولة وشعبها عام 2019، نأمّل أن تعود وتبنى في الـ 2021 أوّلاً بضرب الفساد واعتماد الإصلاح، وثانيا بوقف الحصار الدولي، وعلى لبنان أن ينفّذ السياسات الإصلاحيّة التي تعيد ثقة المجتمع الدولي فيه، من دون ان يخضع لإملاءات الخارج السياسية التي تكون ضد مصلحته."

وعن القضية الفلسطينية، أكد باسيل، دعم بلاده للسلام العادل والشامل والدائم وفقاً لمبادرة الملك عبد الله في قمة بيروت، مشيرا إلى أن لبنان يتعرض لضغط حصار كورقة ضغط ضده للتسليم ببقاء اللاجئين والنازحين ، وحذر باسيل مما وصفه بـ"الرهان على الصراعات" في المنطقة والتي لم تأت الاّ بالخراب والضرر للبنان، معربا عن أمله فى التفاهم والتصالح لصالح لبنان وليس على حسابه.