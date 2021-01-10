شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: قروض إيطالية ميسرة بقيمة 235 مليون يورو إلى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دي، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتقدم بها إلى آفاق أوسع.

وقال الوزير الأردنى خلال مؤتمر صحفى فى وزارة الخارجية بالعاصمة عمان، إنه "ناقش مع نظيره الإيطالى توقيع برنامج تعاون جديد للأعوام (2021-2023)"، موضحا أن إيطاليا ستقدّم 235 مليون يورو على شكل قروض ميسرة ومساعدات لرفد وتمويل مشاريع تنموية فى الأردن.

ودعا الصفدى، إلى ضرورة إعطاء زخم جديد لحل الأزمة السورية، مضيفا: "مطلوب الآن جهد مركز بهذا الخصوص"، موضحا أن الزيارة تأتى فى إطار عملية التشاور والتنسيق بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات المتجذرة التى تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ولبحث آفاق العمل معا من أجل معالجة التحديات الإقليمية والتقدم نحو الأمن والاستقرار الذين يشكلان هدفا استراتيجيا.

ولفت إلى أن المباحثات ركزت بشكل واضح على التعاون فى مجالى الأمن الغذائى والزراعة والتى تعتبران أولوية للأردن، موضحا أن فريقا أردنيا سيتابع عمل من وزارتى الخارجية الأردنية والإيطالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية العمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحديد المشاريع التى يمكن المضى بها وكيف تسير إلى الأمام بشكل عملى يطور التعاون بين الدولتين على المستوى الرسمي، ويتيح التعاون مع القطاع الخاص بشكل أوسع فى العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وبحث الوزيران سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائى فى المجالات كافة والمستجدات الإقليمية.