شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 2876 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 6 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، 2.876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 230.578 حالة، مقابل شفاء 2.545 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 206.114 حالة، ووفاة 6 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 708 حالة.، بحسب الإفادة الصحفية اليومية حول أخر مستجدات الفيروس المستجد فى البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة فى دولة الإمارات، إجراء 168,770 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتكشف عن 2,998 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت "الصحة الإماراتية"، أنه تم تسجيل 2,264 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ويصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 203660 حالة، وإجمالى الإصابات بالدولة 227702، وفيما وصل إجمالي الوفات 702 حالة.