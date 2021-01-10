شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات كورونا فى سلطنة عمان لـ 130 ألفا و608 حالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى سلطنة عمان إلى 130 ألفا و608 حالات، وذكرت وزارة الصحة العُمانية - في بيان أوردته وكالة أنباء العُمانية اليوم الاحد، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 1508 حالات، بنسبة 1.16%، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 122 ألفا و867 شخصا، بنسبة شفاء 1ر94%.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الموجودين في المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 4 حالات ليصل إجمالي الحالات إلى 56، منهم 24 حالة في العناية المركزة.