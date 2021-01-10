شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات كورونا فى سلطنة عمان لـ 130 ألفا و608 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى سلطنة عمان إلى 130 ألفا و608 حالات، وذكرت وزارة الصحة العُمانية - في بيان أوردته وكالة أنباء العُمانية اليوم الاحد، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 1508 حالات، بنسبة 1.16%، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 122 ألفا و867 شخصا، بنسبة شفاء 1ر94%.