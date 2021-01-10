هذا ما يحدث للجسم عند شرب الشاي يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد الشاي من المشروبات المفضلة عند الكثيرين ، نظراً لفوائده العديدة للجسم وحرقه للدهون وخفض الوزن والمساعدة على التركيز واليقظة.



ويمد الشاي الجسم بعدد من العناصر التي تؤثر على مزاج الإنسان، حيث إنه من المعروف أن الاكتئاب ينجم عن أسباب متداخلة، مثل عدم توازن بعض المواد الكيميائية في الجسم، إضافة إلى مشكلات شخصية معقدة، وعجز في التغذية، وعدم توازن الهرمونات.

تعزيز الهرمونات

ويساعد الحمض الأميني المعروف بـ"إل ثيانين" الذي يوجد في الشاي بكثرة في تعزيز بعض الهرمونات في الجسم مثل "الدوبامين" و"السيروتونين".

تكسير الدهون

ومن منافع شرب الشاي أيضا أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي (الأيض) كما يعزز عملية تكسير الدهون، لاسيما عند شرب الشاي الأخضر.

حرق السعرات

ويحتوي الشاي على عناصر مولدة للحرارة، وهي مفيدة في حرق السعرات عند عملية هضم الطعام وامتصاص ما فيه من مواد مغذية.

فقدان الوزن

ويصبح فقدان الوزن أمرا أكثر صعوبة خلال فصل الشتاء، بسبب الجو الماطر، ومكوث الناس في بيوتهم لأنهم غير قادرين على الخروج مساء والاستمتاع بالتنزه والمشي، وبالتالي، فإن الشاي يلعب دورا مساعدا.

تخفيض الدهون

ويرجح الخبراء أن المواظبة على شرب الشاي من شأنها أن تخفض الدهون بنسبة تصل إلى 19 في المئة، وفقا لسكاي نيوز عربية.

تهدئة التهاب الحلق وتعزيز الجهاز المناعي

ولأن الجسم يصبح أكثر عرضا للإصابة بالعدوى، خلال فصل الشتاء، فإن شرب الشاي يساعد على تهدئة التهاب الحلق وتعزيز الجهاز المناعي.

ويرجح الخبراء أن شرب كوبين أو 3 أكواب من الشاي، يوميا، من شأنه تخفيف اضطرابات صحية مثل احتقان الصدر والحرارة والزكام.

طرد الكسل

وبما أن أجسامنا تنال قسطا أقل من ضوء الشمس خلال النهار، فإن شرب الشاي يساعد على طرد الكسل الذي يصاحب هذا الفصل، والفضل في هذا الأمر يعود إلى احتوائه على مواد مثل الكافيين و"إل ثيانين" و"ثيوبرومين".