رئيس لجنة الصحة النيابية بلبنان: فقدنا السيطرة على كورونا والحل في الإغلاق التام

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني أكد الأعرجي في حديث إذاعي، أن "انتشار الوباء بات مجتمعياً"

© Sputnik . Zahraa Al-Amir

وقال: فقدنا السيطرة على ​فيروس كورونا​، ويجب ​إقفال​ البلد بشكل تام، ويجب الضغط على ​المستشفيات الخاصة​ لفتح أقسام لمرضى كورونا".

وكان عراجي قد صرح لـ"سبوتنيك"، في الـ4 من يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا يستدعي إقفال البلاد مع تطبيق الإجراءات بشكل حازم لأنه لا يوجد حل آخر بسبب عدم توفر أماكن في المستفيات للمعالجة.

وأضاف: "الفوضى التي حدثت خلال الأسابيع الماضية بالنسبة للاختلاط والفوضى في كل الأماكن العامة المقاهي، المطاعم، التجمعات، أدت إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا وإلى زيادة عدد الحالات الحرجة التي تستدعي الدخول إلى أقسام العناية الفائقة".

وأشار عراجي إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات 95%، ولا يمكن استيعاب العدد الكبير من الإصابات.

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد وقع على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من الخميس 7 يناير/كانون الثاني، حتى صباح الأول من فبراير/شباط، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد أعرب سابقا، عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان، في ظل تفشي فيروس كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إغلاق البلاد لمدة أسبوعين.