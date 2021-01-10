شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينشئون ورشة تفخيخ قوارب لتهديد الملاحة بالحديدة غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنشأت ميليشيات الحوثى ورشة، بإشراف خبراء إيرانيين، لتجهيز وتفخيخ القوارب بالساحل الجنوبى للبحر الأحمر، شمال محافظة الحديدة، غربى اليمن، وذكر المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أن الورشة تم تنظيمها في منطقة مغلقة، إلى الشمال من مدينة "اللحية" في مرسى للقوارب في منطقة "العلوى"، بمحافظة الحديدة.
وأضاف المركز أن الورشة تستخدم كمركز لصيانة وتجهيز القوارب المفخخة، بالإضافة إلى أغراض عسكرية بحرية أخرى، علاوة على استحداثات واستخدامات مشابهة في مواقع على جبل الملح في الجهة الداخلية المقابلة للساحل.