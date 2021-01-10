شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابى فى محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابى فى محافظة كركوك ضمن مايسمى "أشبال الخلافة"، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "أنه من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقاً، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، ضمن ما يسمى (أشبال الخلافة) في محافظة كركوك".