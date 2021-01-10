شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقعات بسقوط امطار فى السعودية..معتدل فى الكويت.. وارتفاع درجات الحرارة فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية، وفى الامارات انخفاض طفيف فى درجات الحرارة .

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، حائل ،الجوف ، الشرقية ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكويت

وفى الكويت يكون الطقس معتدل نهارًا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الامارات:

وفى الامارات يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وغالباً مُشمس في أغلب المناطق، ومائلاً للدفء في مناطق الأغوار والبحرالميت و العقبة، مع ظهور بعض السُحب المتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.