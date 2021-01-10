شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة ب"النواب اللبنانى" يدعو لفرض حالة طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني، رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، جراء تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وفي تصريح لقناة "MTV" اللبنانية، قال عراجي: "عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا أصبح يفوق الـ5000، والإقفال الجزئي الذي لا يطبق لن يعطي النتيجة المطلوبة".

ودعا إلى "إقفال عام تام في البلاد لمدة أسبوع لفرملة أعداد الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا".

وحث عراجي الرئيس عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب إلى التوجه لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد.

ودعا إلى تقديم المساعدات الاجتماعية إلى العائلات الفقيرة التي قد تتضرر جراء الإقفال الكلي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.