بعد إعادة فتحه.. ماذا قال أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حوار من سيارته عقب وصوله المملكة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قال المواطن القطري إن: السعادة التي وجدها على وجوه السعوديين تعادل سعادة القطريين القادمين إلى المملكة.

وأوضح أول العابرين القطريين من المنفذ بعد إعادة فتحه أنه قوبل باستقبال حار من جانب السعوديين الذين قدموا له وردة.

ولفت المواطن القطري إلى أن إجراءات العبور إلى المملكة كانت سهلة جدا وميسرة.

​وعقب مرور المواطن القطري المذكور تبعه عدد من المواطنين القطريين الذين عبروا منفذ سلوى في أول يوم من إعادة فتحه إثر التوصل لاتفاق على قواعد المصالحة بين الرياض والدوحة في "قمة العُلا".

وكانت المنافذ البرية والبحرية والجوية قد اُغلقت بين السعودية وقطر في يونيو/حزيران من عام 2017، بعد أن فرضت الرياض والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة.