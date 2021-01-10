للمرة الثانية خلال ساعات.. الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية "معادية" خرقت أجواءنا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش اللبناني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "بتاريخ 8/ 1/ 2021 الساعة 22.15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب".

وأوضح أن الطائرة المذكورة نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء اللبنانية الساعة 4:00 فجر اليوم السبت من فوق بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

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وأضاف الجيش اللبناني أن إسرائيل عاودت الكرة اليوم السبت، حيث خرقت "طائرة عدوة" مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الساعة 9:00، وظلت تحلق في مناطق الجنوب لتغادر بعد ذلك بنحو الساعة من فوق بلدة يارون.

وأكد الجيش أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على البيان اللبناني حتى الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.