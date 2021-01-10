الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من يوم الاثنين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت، إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض يوم الاثنين ثم جدة يوم 14 يناير كانون الثاني والدمام في 16 يناير.

وأضافت الشركة "كما نتطلّع أيضاً لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد".

من جانبها، قالت شركة الخطوط الجوية السعودية في تغريدة على تويتر اليوم السبت إنها ستسير رحلات من الرياض وجدة إلى الدوحة بدءا من يوم الاثنين.

وكانت السعودية أعادت يوم الاثنين الماضي فتح مجالها الجوي أمام قطر بعد انفراجة باتجاه حل النزاع السياسي الذي دفع الرياض والإمارات والبحرين ومصر لمقاطعة قطر.