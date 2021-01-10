عالمي الصغير… محمد بن راشد يطلق كتابا جديدا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، مشيرة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن أن الكتاب الجديد يشارك فيه محمد بن راشد ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم الدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة خلال مراحل الطفولة والشباب.

ولفتت إلى أن الكتاب يرصد تلك الذكريات والمواقف التي شكلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات، مشيرة إلى أن الكتاب يأتي ضمن قالب قصصي جذاب ومشوق يناسب الجمهور المستهدف بهذا العمل وهم النشء الذين تتراوح أعمارهم من سن 6 إلى 9 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق الكتاب يعكس حرص حاكم دبي على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واع ومثقف وقادر على تحمل المسؤولية.