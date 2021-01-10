عباس يعتزم إصدار المراسيم المتعلقة بعقد الانتخابات بحلول الـ 20 من الشهر

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. والتقى عباس مساء اليوم السبت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، "قدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد، خلال أسبوع من الآن، اجتماع آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم السيد الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية".

يشار إلى حركتي فتح وحماس عقدتا لقاءات بين قيادتيها في كل من القاهرة وتركيا لكن لم ينجح الجانبان عن تحقيق بنود المصالحة دون الإعلان عن العثرات التي تعترض الاتفاق.

يذكر أن قطيعة وقعت بين حماس وفتح بعد انقلاب حركة حماس على الشرعية في قطاع غزة عام 2007 حين سيطرت حركة حماس على مقاليد الحكم في القطاع في وقت جرى فيه عقد اتفاقات ولقاءات عديدة بين الحركتين ضمن وساطات عربية ودولية لكنها لم تفلح في إيصال الطرفين للمصالحة وطي صفحة الانقسام الفلسطيني الداخلي.