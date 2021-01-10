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تسجيل 1416 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و24 وفاة في 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضا من 1543 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 451 ألفا و637 إصابة.

وطبقا لبيانات الوزارة، تم تسجيل 24 وفاة جديدة في الفترة ذاتها، انخفاضا من 40 وفاة أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7709.

وقالت الوزارة إن 1469 شخصا آخرين تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 423 ألفا و541.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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