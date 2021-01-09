الإمارات تسجل درجة حرارة تحت الصفر... والأرصاد تكشف السبب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن المركز أن أقل درجة حرارة سجلت في البلاد صباح اليوم، وصلت إلى درجتين مئويتين تحت الصفر.

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وأوضح المركز أن درجة حرارة "2-" جرى تسجيلها في منطقة ركنة بمدينة العين، الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي للبلاد.

وذكر المركز أن السبب وراء تسجيل هذه الدرجة "2 تحت الصفر" يعود بالأساس إلى كتلة هوائية كانت قادمة من الشمال الشرقي مصحوبة برياح خفيفة في نفس الاتجاه.

وأشار أيضا إلى أن انخفاض هذه المنطقة عن سطح الأرض يلعب دورا هاما في تراجع درجات الحرارة خاصة في أوقات الليل.

ووفقا للإحصائيات المناخية فإن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات خلال فصل الشتاء في الفترة من 2003 إلى 2019 كانت 5.7- درجة مئوية (تحت الصفر)، في شهر فبراير عام 2017 على جبل جيس.