شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يجدد التأكيد على مواقفه بتعزيز الوحدة من خلال انتخابات نزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت، تأكيده على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة فلسطين اليوم بمقر الرئاسة فى رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث فى مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه.

وقدم ناصر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس الفلسطينى بإصدار المراسيم فى موعد أقصاه 20 يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.

وأبدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه.