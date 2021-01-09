شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: رصد خلايا استخباراتية إثيوبية داخل السوادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر عسكرية، أن الجيش السودانى رصد تحركات لقوات تابعة للجيش الإثيوبى على الشريط الحدودى بين البلدين، مشيرة إلى احتمال تجدد المواجهات بين الطرفين .

ونقلت صحيفة المشهد السودانى، تقارير إعلامية، تفيد بأن الجانب السوداني رصد عدداً من الخلايا الاستخباراتية الإثيوبية داخل الأراضي السودانية تقوم بمد الجيش الإثيوبي بمعلومات حسّسة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش السودانى على استعداد للتصدي لأى هجوم محتمل على حدوده الشرقية.