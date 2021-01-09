وزير الصحة الأردني: التطعيم ضد فيروس كورونا يبدأ الأربعاء المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير عبيدات: إن "البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد "كورونا"، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثرعرضة والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية". وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وبين عبيدات، أن "الحكومة تعاقدت مع ائتلاف "كوفاكس" العالمي، بالإضافة إلى شركة "فايزر" بشكل ثنائي، لتوريد كميات من اللقاح، لافتا إلى أن العمل جار أيضا لتأمين كميات إضافية من لقاح "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.

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وأشار الوزير، إلى أن "الحكومة توصلت أيضا إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون"، المصنعة للقاحات، لتزويد الأردن بكميات منها والتي سوف تنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميا ومحليا".

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت لقاح "فايزر" وبعده لقاح"سينوفرام" إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح إعطاءه داخل المملكة.

وبلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة الأردنية 305 ألف و959 إصابة، تماثل منها 286 ألف و983 حالة للشفاء، فيما سجلت 4009 حالة وفاة.