السيسي يصدر تعليمات جديدة بشأن أكسجين المستشفيات

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفاد به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع موسع مع ممثلي الشركات المُنتجة والمُوردة للأكسجين الطبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب بوابة الأهرام.

وقال مدبولي خلال الاجتماع الذي شاركت فيه هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن الرئيس السيسي "وجه بزيادة احتياطاتنا اليومية من الأكسجين لنكون قادرين على الاستجابة لأي طارئ في أي مكان".

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وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق هذا الهدف يتطلب "ضرورة العمل سوياً على وضع تصور كامل لمنع حدوث أية أزمة، والتنسيق مع كل الجهات".

وشدد مدبولي على أن "الظرف الاستثنائي المتعلق بأزمة فيروس كورونا، يفرض علينا مسؤولية مُضاعفة الإنتاج من الأكسجين الطبي، لتلبية الاحتياجات التي كانت تكفي في الظروف العادية، ولكن أصبحت تستنزف بصورة أسرع في الوقت الراهن"، بحسب المصدر ذاته.

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة وجود تحديات عالمية في ملف الأكسجين خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك، نتيجة بروتوكولات العلاج، ومشكلة التوزيع بسبب الأحوال الجوية.

وأعربت الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع ذاته عن شكرها لوزارة الداخلية التي تساعد في عملية نقل اسطوانات الأكسجين.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع إجمالي الاحتياج في الاستهلاك الحالي، والجهود المبذولة لسد الاحتياجات للمستشفيات المختلفة، والجهود المبذولة لضبط السوق السوداء، والاتجار في أسطوانات الأكسجين.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 147 ألفا و810 من بينهم 8085 وفاة و117 ألفا و529 حالة تعاف.