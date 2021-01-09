شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة ورعدية فى الطائف ومكة المكرمة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار الرعدية في الطائف والعاصمة المقدسة، وغيرها من المناطق.

وشهدت الطائف لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة، وقد تركزت الأمطار الغزيرة شمال المحافظة، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرا، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، كما حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية في مكة المكرمة.

كذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، السبت، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.