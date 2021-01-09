شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 إرهابيين منتمين لـ "داعش" فى صلاح الدين شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لعصابات "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وذكر بيان للاستخبارات - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن مفارز وكالة الاستخبارات في صلاح الدين قبضت على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)؛ لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي عملوا بما يسمى قاطع سامراء، موضحا أنهم اعترفوا باشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.