شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 إرهابيين منتمين لـ "داعش" فى صلاح الدين شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لعصابات "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.