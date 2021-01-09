شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: وضع قائد الحشد الشعبي على القائمة السوداء الأمريكية "مفاجأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد العراق اليوم السبت بقرار الولايات المتحدة وضع زعيم جماعة شيعية تدعمها إيران على القائمة السوداء، وقال إن "القرار مفاجأة غير مقبولة".

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الفياض بقيادة فصيل مسلح قتل مئات المتظاهرين بالذخيرة الحية خلال حملة قمع لمظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2019. وقالت إنه نسق مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها "ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق أسماء عراقية".