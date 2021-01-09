ميليشيات الحوثى تهجر آلاف اليمنيين فى حملة تهجير قسرى بصنعاء

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم /السبت/، بأن الميليشيات الحوثية هجرت آلاف المواطنين اليمنيين بشكل قسري من العاصمة /صنعاء/، ومارست بحقهم انتهاكات واسعة.

ونقلت قناة "العربية" عن المصادر - التي لم تسمها - القول: إن "الميليشيات الحوثية فرضت إتاوات على كبار التجار ورجال المال وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في العاصمة وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها".



وكشفت المصادر أن الميليشيات استطاعت جني قرابة ثلاثة "تريليونات" ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.