شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: لم يتم تسجيل أى إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة التونسى فوزي المهدى، إن الحجر الصحي الشامل مقترح في بعض المناطق التي تشهد تفشيًا كبيرًا لفيروس "كورونا"، مضيفًا أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة للوباء.