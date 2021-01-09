شكرا لقرائتكم خبر عن الأيام البحرينية: قطر توقف بطل كمال أجسام بحرينى أثناء رحلة صيد بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة الأيام البحرينية، أن السلطات القطرية أوقفت البطل العالمي لكمال الأجسام سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية، وبحسب الصحيفة تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التى تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت فى قمة العلا الخليجية.

وكان أعلن وزير الخارجية البحرينى، عبداللطيف الزيانى، عن عودة العلاقات بين المملكة وقطر إلى ما كانت عليها قبل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو من عام 2017.