- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأيام البحرينية: قطر توقف بطل كمال أجسام بحرينى أثناء رحلة صيد بحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة الأيام البحرينية، أن السلطات القطرية أوقفت البطل العالمي لكمال الأجسام سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية، وبحسب الصحيفة تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التى تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت فى قمة العلا الخليجية.
وكان أعلن وزير الخارجية البحرينى، عبداللطيف الزيانى، عن عودة العلاقات بين المملكة وقطر إلى ما كانت عليها قبل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو من عام 2017.
وقال وزير الخارجية فى لقاء صحفي، إنه خلال أسبوع من توقيع بيان العلا سيتم العمل به، وتوقف جميع الدعاوى، وكشف عن قيام الأطراف من خلال مباحثات ثنائية إنهاء الملفات الأمنية والسياسية وتنتهي الملفات خلال اسبوعين.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة وأخرى قانونية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، متابعا: أن البيان الختامي للقمة لأول مرة يوقع عليه قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.