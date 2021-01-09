شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 855 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‬ ‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ورجحت وصول اللقاح المضاد للفيروس خلال الربع الأول من العام.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 347 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 100 "منهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقالت "لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين، ومن المرجح أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري".

وأضافت "الوزارة تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بعشرين في المئة".

وقالت الوزيرة "هناك انخفاض في معدل الإصابات بالفيروس". ودعت إلى ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية "حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي".

وتفرض الحكومة اليوم السبت، إغلاقا شاملا في الضفة الغربية وإغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وتمنع إقامة حفلات الزفاف وسرادقات العزاء.