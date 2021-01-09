شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العمل اللبنانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين إصابتها بفيروس "كورونا"، وقالت الوزيرة لميا يمين - في تصريح اليوم /السبت/ - إن نتيجة الفحص المخبرى (بي سي آر) الذي أجرته، جاءت إيجابية لتكشف عن إصابتها بالفيروس، داعية جميع اللبنانيين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.