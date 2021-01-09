العراق يعلن عودة 3 آلاف و261 نازحًا إلى مناطقهم فى نينوى شمال البلاد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم السبت، عودة 3 آلاف و261 نازحا، كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى، إلى مناطق سكنهم الأصلية؛ ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إنه "تم إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو 694 أسرة، بواقع 3261 نازحا من مخيمات السلامية إلى مناطقهم في الموصل، البعاج، ربيعة، تلعفر، تل عبطة، زمار، ناحية القيروان والقرى التابعة لها في نينوى".



وأضاف المسئول العراقي أن "عودة النازحين جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم، بالتنسيق مع الجهات الإدارية والأمنية في المحافظات، وتم إيصالهم إلى مناطق سكنهم الأصلية؛ تمهيدا لغلق المخيم".