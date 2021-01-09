شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن تسجيل 2,998 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى دولة الإمارات، اليوم السبت عن أنها أجرت 168,770 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتكشف عن 2,998 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت "الصحة الإماراتية"، أنه تم تسجيل 2,264 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ويصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 203660 حالة، وإجمالى الإصابات بالدولة 227702، وفيما وصل إجمالي الوفات 702 حالة، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت بالأمس الجمعة، عن تسجيل 2950 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، ووفاة 3 حالات، وأشارت "الصحة الإماراتية" - وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 224 ألفا و704 حالات.. فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 697 حالة.

وعلى جانب أخر أكدت وزارة الصحة الإماراتية عن بدء مشاركة المتطوعين ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقائم على الفيروسات الغدية.