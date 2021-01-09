دخول أول سيارة من قطر إلى السعودية بعد الأزمة.. صورة

القاهرة - سامية سيد - ذكر التلفزيون السعودى أن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة فى منتصف عام 2017، وذلك فى أعقاب اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي لإعادة العلاقات.

وقال سائق ثاني سيارة تعبر منفذ أبو سمرة-سلوى لقناة الإخبارية "الأزمة الحمد لله انحلت "الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والفرحة اللي نشوفها من إخواننا أشقائنا، اللهم لك الحمد".