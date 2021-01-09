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شكرا لقرائتكم خبر عن دخول أول سيارة من قطر إلى السعودية بعد الأزمة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكر التلفزيون السعودى أن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة فى منتصف عام 2017، وذلك فى أعقاب اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي لإعادة العلاقات.
وقال سائق ثاني سيارة تعبر منفذ أبو سمرة-سلوى لقناة الإخبارية "الأزمة الحمد لله انحلت "الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والفرحة اللي نشوفها من إخواننا أشقائنا، اللهم لك الحمد".
تأتي تلك الخطوة بناءً على ما صدر في البيان الختامي لقمة الخليج 41 في السعودية، وما تضمنه من تأكيد قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أول سيارة من قطر تدخل السعودية