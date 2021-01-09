بغداد: نستغرب قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجيّة تعرب عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض"، مضيفة "نؤكِّد أنَّ القرار مثّل مفاجأة غير مقبولة".

وأردفت "سنتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعات ذلك".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

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وأضاف البيان "اليوم، تواصل العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة".

وقالت الوزارة في بيان إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات فصائل الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين".