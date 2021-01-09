الجيش الإسرائيلي يلاحق فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم "مزدوج" في جنين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الجيش في بيان مقتضب بأن تقارير وردت بشأن "محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار باتجاه جنود تواجدوا خلف حاجز عسكري بالقرب من قرية يعبد قضاء جنين دون وقوع إصابات".

وأوضح الجيش أنه تم العثور على السلاح الذي أطلق منه الفلسطيني النار تجاه جنوده، قبل أن يلوذ بالفرار، لافتا إلى أن قواته التي تلاحق منفذ الهجوم أغلقت عددا من الطرقات في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية من أكثر من أسبوعين توترا متزايدا بين فلسطينيين من جهة وجنود ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، وهو ما تجلى في تصاعد وتيرة أعمال العنف هناك.