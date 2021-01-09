"الخطوط الجوية السعودية" تستأنف رحلاتها إلى قطر الاثنين المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وستستأنف "الجوية السعودية" رحلاتها إلى الدوحة بواقع 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، بحسب بيان رسمي صادر عنها.

وأشارت إلى أنه أولى رحلاتها من الرياض من الدوحة ستكون الاثنين في الساعة 4:40 مساء بتوقيت العاصمة السعودية.

​ويأتي استئناف شركة "الخطوط الجوية السعودية" رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.