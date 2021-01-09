وفاة مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني الفلسطيني "فلسطين أون لاين"، مساء اليوم السبت، بأن المستشار القانوني، الدكتور عبد الكريم، أحد المرشحين للرئاسة الفلسطينية عام 2005، توفى اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعمل شبير مدافعا ومناضلا عن مئات المعتقلين السياسيين والأمنيين والإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعن المبعدين أيضا، عاش معاناتهم وآلامهم يوماً بيوم وعاماً بعام.

وقام عبد الكريم شبير بإعداد موسوعة بعدد "23" مجلدا، يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967 حتى 1994 بمحافظات غزة.

وكانت رسالته العلمية الأكاديمية بأهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين، وكانت بعنوان "القواعد المنظمة للإبعاد في القانون الدولي ..دراسة حالة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية".

وقام بعمل دراسة علمية حول عزل السجناء السياسيين والأمنيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.