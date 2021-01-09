قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني ومستشار الملك يعلق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الأيام"، مساء اليوم السبت، إن "السلطات القطرية أوقفت البطل العالمي لكمال الأجسام سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية".

من جانبه، أكد نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة صحة الخبر.

واعتبر الحمر بحسابه على تويتر أن هذه الواقعة " تأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".

وسامي الحداد (49 عاما) لاعب كمال أجسام بحريني، حاصل على العديد من البطولات والألقاب، بينها المركز السادس في "مستر أولمبيا" أشهر بطولة للعبة على مستوى العالم مرتين عام 2013 و2019.

ولم يصدر تعليق من السلطات القطرية، حول ما أوردته الصحيفة البحرينية حتى الساعة 15:00 توقيت غرينتش.

وشهدت "قمة العلا"، التي انطلقت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.