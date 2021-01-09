مساعد وزير الخارجية الأمريكي يفتتح غدا القنصلية الأمريكية بالصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إنه "سيتم افتتاح القنصلية الأمريكية بالصحراء غدا الأحد من قبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة".

وكان شينكر قد وصل، صباح اليوم السبت، إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية. وفقا لوسائل إعلام مغربية.

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يذكر أنه على إثر إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل في الـ 10 من ديسمبر 2020، حصل المغرب على اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.

وفي الـ 12 من ديسمير الماضي، أعلن السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت، خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.

كما أعلنت الولايات المتحدة البدء بإنشاء قنصلية بالصحراء الغربية، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك للقانون الدولي.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها".

وبدوره، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك: "إن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة".