3 رؤساء قبل ترامب رفضوا حضور حفل تنصيب من يخلفهم.. من هم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

في ردة فعل غاضبة على ما يحدث، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



ولكن هل دونالد ترامب، هو الرئيس الأمريكي الأول الذي أقدم على هذه الخطوة؟

في الواقع فإن ترامب هو الرئيس الأمريكي الرابع الذي يقدم على هذه الخطوة، حيث رفض 3 رؤساء قبله حضور حفل تنصيب من يخلفهم. غادر اثنان منهم المدينة في الليلة التي سبقت التنصيب، وجلس الثالث في البيت الأبيض حتى الظهر، ثم غادر المدينة.

وكان أول رئيس لم يحضر هو جون آدامز، ثاني رئيس للولايات المتحدة. تولى حكم البلاد في الفترة من 1797 إلى 1801، ثم هزمه توماس جيفرسون في نتائج متقاربة.

وآدمز هو أول رئيس أمريكي يسكن البيت الأبيض قبل أن يغادره في ساعات الصباح الأولى من يوم 4 مارس 1801، حيث موعد تنصيب خلفه الرئيس توماس جيفرسون، الذي خسر انتخابات الإعادة أمامه.

وعلى نهجه سار ابنه جون كوينسي آدامز، الرئيس السادس للولايات المتحدة، الذي حكم لفترة رئاسية واحدة مثل آدمز الأب (1825-1828)، ورفض حضور تنصيب خلفه الرئيس أندرو جاكسون.

أما الثالث فهو أندرو جونسون الرئيس الأمريكي الـ 17 للبلاد، الذي تولى الحكم في الفترة من 1865 إلى 1869، بعد انتهاء الحرب الأهلية.

ويعد جونسون أحد أسوأ من حكموا أمريكا، ودخل مثل ترامب في معارك مع مشرعي الكونغرس الذي حاولوا إقالته قبل أن ينقذه مجلس الشيوخ.

ورفض الرئيس المنتخب يوليسيس غرانت ركوب نفس العربة التي ستقله مع جونسون إلى حفل التنصيب، فقرر الأخير عدم الحضور.