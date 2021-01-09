دراسة تُجيب.. هل يسبب التخدير فقدان الذاكرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة حديثة عدم تأثير التخدير الكلي والجزئي على ذاكرة الإنسان أو خطر إصابته بالخرف، بحسب ما أورده موقع جامعة هارفارد الصحي.



وأوضح المصدر: "غالبا ما يعني كبار السن من تغيرات مؤقتة في الذاكرة والتفكير بعد الخضوع للتخدير العام، لذلك يقلق بعضهم من أن الأمر يزيد من خطر إصابتهم بالخرف".

وتابع: "إلا أن دراسة حديثة نشرت نتائجها على مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة يجب أن تريح أذهانهم".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" استهدفت الدراسة ما يقرب من 7500 شخص تبلغ أعمارهم 66 عاما فما فوق، وخضعوا لعملية جراحية تتطلب تخديراً عاما أو تخديراً جزئيا.

وبعد تحليل النتائج لمدة 5 سنوات، لم يجد الباحثون، في هذه الدراسة، أي رابط بين التخدير وخطر الإصابة بالخرف.

يشار إلى أن هذه الدراسة الحديثة تتناقض مع دراسة سابقة نشرتها دورية جمعية طب التخدير الأمريكية عام 2018، ووجدت أن البالغين الذين خضعوا لعملية جراحية تطلبت تخديراً كاملا، تدهورت الذاكرة وحاسة الإدراك لديهم.