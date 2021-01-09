مسؤول أمريكي يصل إلى عاصمة الصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فقد كان في استقبال المسؤول الأمريكي لدى وصوله إلى مطار الحسن الأول بالعيون، والي منطقة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات.

وقام ديفيد شنكر بزيارة مقر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو).

وكان المسؤول الأمريكي قد زار الجزائر في بداية الأسبوع، بحث خلالها من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الوضع السائد في الصحراء الغربية ومالي ووكذا الأزمة في ليبيا وأيضا منطقة الساحل والشرق الأوسط.

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وتبادل الطرفان الجزائري والأمريكي وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى إثر إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حصل المغرب على اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلن السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت، خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.

كما أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة بالصحراء، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.