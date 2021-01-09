الجزائر... الرئيس تبون يعفي وزير النقل من مهامه مع توضيح السبب

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية، "بأمر من رئيس الجمهورية، تم إنهاء مهام السيد لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل".

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وأضاف البيان، "تم تكليف السيد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية للقيام بمهام وزير النقل بالنيابة، يضيف المصدر ذاته".

وأوضح البيان ذاته أن "هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

وفي السياق ذاته، عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وكذلك المسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها.