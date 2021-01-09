رئيس البرلمان الليبي ينفى إرساله مبعوثا لتركيا: لا نتلقى أوامر من أحد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / Abdullah Doma

ووفقا للبيان الذي نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الليبي، أضاف صالح "نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها".

وتابع قائلا "نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع فى خطواتنا أول بأول".

وأكد أن "مصلحة الشعب الليبى فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذى لن نحيد عنه".

وأتم قائلا: "لن نتردد فى التواصل مع الدول الفاعلة فى ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية".

يأتي ذلك ردا على ما ذكره عضو الحزب الحاكم فى تركيا باكير أتاجان، على قناة عربية شهيرة، بأن صالح أرسل مبعوثا شخصيا إلى أنقرة للتسول وتلقى الأوامر. بحسب البيان.