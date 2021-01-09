بعد ضجة.. حاكم مصرف لبنان يوضح تصريحاته عن التعويم ويكشف عن حملة لاستهدافه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مقابلة "فرانس 24"، كان سلامة قد قال إن عهد ربط العملة الدولار انتهى، وإن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

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وأجاب سلامة عن سؤال عما إذا كانت مرحلة الربط بالدولار قد انتهت، بقوله: "الربط انتهى".

وقد أثارت تصريحات سلامة لغطا حول موضوع التعويم، وتم تناقلها من وسائل إعلامية كثيرة على أنها تاكيد لقرب تعويم الليرة.

لكن حاكم مصرف لبنان أكد لرويترز أن تصريحاته عن التعويم تم اقتطاعها من سياقها، وأن التعويم يعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد، قائلا: "قلت اعتمادا على صندوق النقد الدولي.. الدقة مهمة".

ولفت إلى أن هناك من يستهدفه شخصيا مؤكدا أنه ليس لديه حاليًا أي خطط للاستقالة.

كما أعرب حاكم مصرف لبنان المركزي عن قلقه من الأزمة المالية المستمرة في بلاده، محذرا من أن الوضع قد "يتدهور" إذا لم يتم تشكيل الحكومة بسرعة.

وأعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.

يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي.

ونفى سلامة أن يكون ​المصرف المركزي​ قد قام بعملية احتيال، "مخطط بونزي" كما وصفه الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون، مشددا على أن "​البنك المركزي​ دعم ​الإقتصاد اللبناني​ الذي كان على حافة الانهيار" حسب تعبيره.