جواز السفر الياباني الأقوى عالميًا

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"الخليج 365" من لندن: كشف تصنيف عالمي جديد لعام 2021 أن اليابان تمتلك أقوى جواز سفر في العالم للعام الرابع على التوالي.

ويمكن لمواطني اليابان بموجب التصنيف، زيارة 191 دولة حول العالم بدون تأشيرة يظل جواز السفر السنغافوري في المرتبة الثانية في 190 دولة.

وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع جواز السفر البريطاني في الترتيب من الثامن في بداية عام 2020 إلى المركز السابع في 185 دولة، إلى جانب جواز السفر الأميركي، وهو غير متحرك.

وتم إنتاج التصنيف بواسطة مؤشر (Henley Passport)، والذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). ويحلل عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو على أساس التأشيرة عند الوصول.

ولا يأخذ ترتيب هذا العام في الحسبان أي قيود سفر موقتة ربما تم فرضها نتيجة لوباء فيروس كورونا.

المركز الثالث

وجاء في المركز الثالث، جوازات السفر الألمانية والكورية الجنوبية، وكلاهما غير متحرك، مع درجة 188 بدون تأشيرة. وفي المرتبة الرابعة المشتركة في 188 دولة، توجد جوازات سفر فنلندا وإيطاليا (غير المنقولين) ولوكسمبورغ وإسبانيا (كلاهما أعلى من المركز الخامس).

وتليها النمسا، التي صعدت من المركز السابع، والدنمارك، غير المحرك، في المرتبة الخامسة في 186 دولة. واحتلت المرتبة السادسة فرنسا وأيرلندا وهولندا والبرتغال والسويد، حيث تتمتع جوازات سفرهم بالدخول بدون تأشيرة إلى 186 دولة.

وتشترك في المركز السابع مع المملكة المتحدة كل من الولايات المتحدة وبلجيكا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا.

وتتكون بقية المراكز العشرة الأولى من أستراليا وجمهورية التشيك واليونان ومالطا في المركز الثامن وكندا في المركز التاسع والمجر في المركز العاشر.

دول المحيط الهادئ

ويشير مؤشر Henley Passport إلى أن دول آسيا والمحيط الهادئ يبدو أنها تهيمن على الجزء العلوي من ترتيبها في عام 2021 - موضحًا أن هذه "ظاهرة جديدة نسبيًا".

ويقول المؤشر إنه على مدار تاريخه البالغ 16 عامًا، احتلت دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة المراكز الأولى تقليديًا، ويشير الخبراء إلى أن موقع قوة منطقة أباك سيستمر لأنه يشمل بعضًا من الدول الأولى بدء عملية التعافي من الوباء.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، انخفض جواز السفر الأميركي من المركز الأول إلى المركز السابع، وهو المركز الذي يشترك فيه حاليًا مع المملكة المتحدة.

ونظرًا لقيود السفر المرتبطة بالوباء، يواجه المسافرون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة حاليًا قيودًا كبيرة من أكثر من 105 دول، حيث يستطيع حاملو جوازات السفر الأميركية السفر إلى أقل من 75 وجهة، بينما يمكن لحاملي جوازات السفر البريطانية حاليًا الوصول إلى أقل من 70 دولة.

جواز الامارات

كما يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة واصلت "مسارها الرائع على مؤشر Henley Passport''، وكانت وقعت عدة اتفاقيات متبادلة للإعفاء من التأشيرة العام الماضي، بما في ذلك اتفاقية تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة لإنشاء علاقات رسمية مع إسرائيل ومنح المواطنين. لكل دولة وصول من دون تأشيرة إلى البلد الآخر.

ويوضح المؤشر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع الآن بدرجة 173 من دون تأشيرة/ تأشيرة، عند الوصول وتحتل المرتبة 16 في الترتيب "وهذا صعود مذهل بالمقارنة مع المركز الذي احتلته في بداية المؤشر في عام 2006، عندما احتلت الدولة المرتبة 62، مع درجة 35 فقط من دون تأشيرة/ تأشيرة عند الوصول."

وفي الجزء السفلي من جدول (مؤشر Henley Passport)، كشف أن جواز السفر الأقل قوة في العالم من قبل أفغانستان مرة أخرى، حيث لا يتمتع المواطنون الذين يحملون جواز سفر سوى بالدخول من دون تأشيرة إلى 26 دولة.

الجواز العراقي

كما أن جوازات السفر العراقية ضعيفة أيضًا مع إمكانية الوصول إلى 28 دولة فقط، وكذلك جواز السفر السوري في 29 دولة وجواز السفر الباكستاني في 32 دولة.

ويقول الدكتور كريستيان إتش كالين، رئيس مجموعة Henley & Partners ، التي تنتج المؤشر، إن الترتيب الأخير يوفر فرصة "للتفكير في الاضطرابات غير العادية التي تميز عام 2020".

وأوضح: "قبل عام واحد فقط، كانت جميع المؤشرات تشير إلى أن معدلات التنقل العالمي ستستمر في الارتفاع، وأن حرية السفر ستزيد، وأن حاملي جوازات السفر القوية سوف يتمتعون بإمكانية الوصول أكثر من أي وقت مضى".

وخلص كالين إلى القول: لقد أبطل الإغلاق العالمي هذه التوقعات المتوهجة، ومع بدء رفع القيود، فإن النتائج من أحدث مؤشر هي تذكير بما تعنيه قوة جواز السفر حقًا في عالم انقلب بسبب الوباء.

