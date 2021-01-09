شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين فى محافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم ، أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر ميدانية أن "قوات الجيش نفذت عملية استدراج لعناصر حوثية في مواقع بير عزيز الاستراتيجية في مديرية خب والشعف شرقي الجوف".

وأضافت: "أسفرت عملية الاستدراج الناجحة عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، إضافة إلى تدمير آليات وعربات قتالية كانت قادمة من مدينة الحزم، واستعادت القوات 3 آليات بما فيها من عيارات وأسلحة متنوعة".

وأكد رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم في الجيش اليمني، العميد هادي حمران الجعيدي "تحقيق الجيش تقدما جديدا في منطقة بيِر عزيز خلال العملية، حيث استعاد سلسلة الجبال المعترضة المطلة على المنطقة".

وأشاد القائد العسكري بـ "الدور الكبير والفعال لمقاتلات التحالف العربي"، مشيرا إلى "استهدافها تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت قادمة من مدينة الحزم".