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الخارجية المصرية تعلن عودة البحارين المختطفين من نيجيريا... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، المواطنيّن المصرييّن ضابط بحرى ثانى سعد شوقى ومهندس بحري كيرولس سمير، اللذين كانا قد تم اختطافهما ضمن طاقم سفينة الشحن Milan نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك لدى وصولهما إلى أرض الوطن بعد أن تم إطلاق سراحهما. ، بحسب. 

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن السفارة المصرية في أبوجا كانت قد شرعت، فور تلقيها المعلومات الخاصة بوقوع حادث القرصنة، في التواصل مع كافة السلطات والأجهزة المعنية في نيجيريا.

ولفت البيان إلى أن ذلك "يأتي تأكيدا على الأولوية التي توليها الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، لحماية كافة المواطنين المصريين في كل أنحاء العالم". 

وكانت رحلة سفينة الشحن Milan قد تعرضت لحادث قرصنة قبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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