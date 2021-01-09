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تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، مع سفير بريطانيا بتونس، إدوارد أوكدان، سبل دعم وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.


وأكد وزير الدفاع التونسي - بحسب بيان للوزارة، ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين، في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال كشف الألغام المضادة ومهمات حفظ السلام.


من جانبه، أكد السفير البريطاني أنه سيعمل على المزيد من تذليل كل الصعوبات وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في إطار الثقة المتبادلة، لافتًا إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية البريطانية بلندن خلال عام 2021.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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