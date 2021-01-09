شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاحتلال الإسرائيل يطلق الغاز والرصاص على مسيرات منهاضة للاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أصابت قوات الاحتلال عددا من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مواطن أصابته برأسه، وآخرين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال قمع المسيرات، بينما اعتقلت خمسة مواطنين خلال اقتحاماتها الليلية.

ففي الخليل، أصيب مسن برضوض وعدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في مسافر يطا جنوب الخليل.